Anche Carpentiere lascia il carcere in anticipo

Anche il manduriano Luciano Carpentiere, di 53 anni, in carcere dal 4 luglio del 2017 perché coinvolto nell’inchiesta «Impresa» sui presunti intrecci tra mafia e politica che ha poi portato allo scioglimento per mafia del comune di Manduria, ha potuto lasciare il carcere per uno sconto di pena.

I giudici che hanno accolto la richiesta di scarcerazione anticipata presentata dagli avvocati Franz Pesare Armando Pasanisi, hanno considerato il comportamento esemplare del detenuto ed anche il periodo di pena già espiata.

Carpentiere in primo grado era stato condannato a 7 anni e 4 mesi poi ridotti in appello a 5 anni e 2 mesi.