L’imprenditore Leonardo Trombacca scarcerato con uno sconto di dieci mesi

L’imprenditore manduriano Leonardo Trombacca ha lasciato il carcere con dieci mesi di anticipo dal fine pena che era fissato per il 3 agosto del 2022. L’avvocato che lo difende, Davide Parlatano, ha chiesto ed ottenuto «lo sconto» dal presidente della Corte d’appello di Lecce che ha riconosciuto il venir meno delle esigenze detentive per cui, si legge nell’ordinanza, «l’ulteriore decorso del tempo in custodia cautelare è tale da giungere alla quasi completa espiazione della pena».

Molto ha fatto anche la buona condotta del detenuto che nel periodo carcerario ha frequentato e superato con profitto un corso di grafica e belle arti.

Trombacca, co-titolare con i suoi fratelli dell’omonima storica impresa funebre manduriana, era rinchiuso nel carcere di Taranto dal 4 luglio del 2017 perché implicato nell’inchiesta dell’antimafia leccese denominata «Impresa» che ha poi determinato lo scioglimento per mafia del comune di Manduria. A suo carico il pesante reato di associazione di stampo mafioso. In primo grado gli era stata inflitta una pena di 7 anni di reclusione scesi poi in appello a 5 anni e un mese.