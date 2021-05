Rinnovo delle concessioni demaniali, il Garante della concorrenza si rivolge al Tar

Come aveva preannunciato in una comunicazione ufficiale inviata al sindaco, Gregorio Pecoraro, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom), ha presentato ricordo al Tar di Lecce contro il Comune di Manduria per l’annullamento della delibera di giunta, approvata dalla maggioranza dei consiglieri, sul rinnovo trentennale delle concessioni demaniali marittime. L’Agcom ha chiamato in causa, in qualità di controinteressati, le seguenti società beneficiarie dei rinnovi contestati: Sirio Srl, Cademe Campo dei Messapi, Carpitella Armando, Bevagna Srl, Gennaro Vita, Bonadea Srl, Lega Navale Italiana, Lo scivolo di Guiderdone Pamela Ionica Sas, Modeo Kevin e L.A. Nell’istanza, l’avvocato di Agcom, Marcello Cecchetti, del Foro di Firenze, chiede l’annullamento di tutte «le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in essere nel territorio comunale, adottate dal Comune di Manduria in favore dei rispettivi titolari come individuati dall’Ente nella comunicazione del 26 marzo 2021 e di ogni altro atto connesso».

L’autorità garante della concorrenza che contesta in particolare la proroga automatica avvenuta senza gara pubblica, era stata allertata dal gruppo consiliare d'opposizione dei Progressisti che in una seduta dell'assemblea comunale, insieme all'esponente del movimento civico, Mimmo Breccia, avevano inutilmente chiesto la sospensione dell’atto o, in alternativa, l’approvazione di una proroga tecnica di tre anni (e non 30 come è poi avvenuto). La delibera era poi passata con il voto della maggioranza. Il capogruppo progressista, Domenico Sammarco, aveva così inviato all’Agcm di Roma la copia della delibera di giunta del 16 marzo in cui si esprimeva parere favorevole alla proroga su domanda. L’autorità aveva così chiesto chiarimenti all’amministrazione Pecoraro che ha risposto in maniera non soddisfacente spingendo l’organismo di garanzia ad impugnare tutti gli atti del procedimento.

Il Tribunale Amministrativo di Lecce ha già fissato l’udienza della camera di consiglio che si terrà mercoledì prossimo 12 maggio. A difendere il comune di Manduria sarà l’avvocatura interna nella persona dell’avvocatessa Annalisa Di Giovanni che curerà la causa anche nella fase di merito.

Per Stefano Rucco, gestore dello stabilimento balneare «Momà» di San Pietro in Bevagna, beneficiario di concessione, l’esito del ricorso è scontato. «È chiaro e pacifico – afferma - che l'amministrazione comunale di Manduria non abbia fatto altro che provvedere ad un atto dovuto, attenendosi a quanto previsto dalla legislazione vigente e all'orientamento giurisprudenziale. Altrettanto chiaro, quasi ovvio – conclude l’imprenditore - è prevedere il rigetto del ricorso proposto dal garante della concorrenza».

Pareri personali a parte, un problema pesa su tutto: l’assenza di un piano spiagge che regoli spazi e criteri di assegnazione di cui il comune Messapico è privo nonostante esista un progetto definitivo, costato circa 70mila euro, chiuso da almeno quattro anni in qualche armadio del palazzo di città.

Il piano delle coste è stato commissionato nel 2014 alla «Advenco Ingegneria» di Noci e realizzato dall’architetto Francesco Fuzio. Per i ritardi nell’adozione dello strumento urbanistico del litorale, il comune di Manduria è stato già precettato dalla Regione Puglia che ha nominato un commissario ad acta, architetto Francesco Merafina. A quanto pare l’atto mancante individuato dal commissario, il cosiddetto «rapporto ambientale» è stato realizzato dal progettista che su richiesta sarebbe pronto a consegnarlo.

Nazareno Dinoi