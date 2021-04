Inchiesta "Cupola", la Cassazione pone dubbi sull'associazione mafiosa

La seconda sezione della Cassazione fa vacillare pericolosamente l’accusa di associazione mafiosa a carico degli imputati dell’inchiesta “Cupola” che che vede alla sbarra 40 persone, quasi tutte manduriane, tra pregiudicati e insospettabili imprenditori.

I giudici supremi hanno infatti annullato con rinvio al tribunale del riesame di Lecce le posizioni dei quattro componenti della presunta cupola mafiosa, Walter Modeo, Giovanni Caniglia, Nazareno Malorgio e Elio Palmisano, e dei ritenuti loro affiliati proprio sulla sussistenza dell’accusa più pesante, quella dell’associazione mafiosa 416 bis.

La cassazione ha accolto i ricorsi degli principali imputati: Modeo, perno dell’inchiesta difeso dall’ avvocato Lorenzo Bullo (foto), Caniglia e Malorgio difesi dall’avvocato Antonio Liagi (foto) e Palmisano assistito dagli avvocati Bullo e Masssari. Ed anche degli altri ritenuti affiliati Pietro Spadavecchia e Giuseppe Filardo difesi sempre da Bullo.

L’inchiesta verrebbe a questo punto pesantemente ridimensionata nel caso in cui il tribunale del riesame dovesse confermare i dubbi della cassazione sulla sussistenza dell’associazione mafiosa poiché tutta l’indagine si poggia sulla ipotizzata esistenza di un sodalizio mafioso nato per consolidare i traffici economici del clan. La parola passa al tribunale del riesame di Lecce che dovrà rivalutare l’intera indagine sulle indicazioni fornite dai giudici romani il cui esito potrebbe incidere sull’udienza preliminare fissata per il prossimo 14 maggio. Toccherà al giudice delle udienze preliminari, Marcelo Rizzo, in quelle sede, rispondere alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia leccese, Milto Stefano De Nozza.