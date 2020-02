Al "Michele Greco" si fa scuola contro il bullismo e cyberbullismo

Dallo scorso lunedì 17 febbraio e fino al prossimo 17 marzo, all’Istituto Comprensivo “M. Greco” di Manduria, si terranno degli incontri in materia di bullismo e cyberbullismo. La dirigente scolastica, Maria Rita Pisarra, sempre molto attenta ad affrontare tali tematiche di stretta attualità, ha inteso indirizzare a docenti e genitori dei seminari in cui si andranno ad analizzare le cause e le conseguenze civili e penali dei comportamenti propri dei “bulli”, con particolare attenzione agli aspetti psicologici ed alle misure tendenti ad una genitorialità consapevole.

A relazionare nel corso degli incontri, che si terranno nell’Aula Magna “E. Basile” della G.L. Marugj, saranno i seguenti esperti del settore: Lucia Palombella, psicologa; Giulio Destratis, avvocato; Valentina Farina, Assistente Sociale Specializzata.