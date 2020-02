L’amministrazione straordinaria ipoteca le manifestazioni per tutto il 2020

L’amministrazione straordinaria fortunatamente in scadenza (il mandato dei tre commissari terminerà con le prossime elezioni amministrative di maggio), ha deciso di avvalersi di una prerogativa che, di fatto, toglierà alla futura amministrazione politica, legittimamente eletta, il controllo sulle attività culturali e ludiche della città e il relativo sostegno economico per l’intero anno 2020.

Con un avviso pubblicato ieri, infatti, l’As invita tutte le associazioni manduriane che svolgono attività socialmente rilevanti, a presentare i programmi da patrocinare, con relative richieste di contributo, entro il prossimo 28 febbraio. Tredici giorni, a partire da oggi, festività comprese, per preparare i programmi comprensivi di spese previste. In queste attività rientrano quindi le iniziative per il prossimo cartellone estivo e delle festività natalizie 2020.

Per ottenere il contributo, i richiedenti dovranno allegare alla domanda lo statuto dell’associazione o dichiarazione di deposito presso il Comune; l’ultimo bilancio consuntivo approvato; il bilancio previsionale per l’anno nel quale si chiede il beneficio; una relazione sulle attività e iniziative svolte e/o promosse nell’anno precedente; per i contributi ordinari: una relazione programmatica sulle attività e iniziative che si intendono svolgere e/o promuovere nel corso dell’anno nel quale si chiede il beneficio; per i contributi straordinari: una relazione dettagliata sull’attività o iniziativa particolare che si intende svolgere e/o promuovere.