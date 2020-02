Un'orchidea dei Cuturi intitolata a Domenico Nardone

Archeoclub d’Italia - sede di Manduria è orgogliosa di comunicare un importante riconoscimento attribuito al Socio, nonché membro del Direttivo cittadino, professore Domenico Nardone. Il suo nome è stato, infatti, scelto per indicare un nuovo ibrido di orchidea, rinvenuto presso il Bosco Cuturi. Il fiore si caratterizza per la particolare grandezza, per la forma slanciata e per la presenza di una “macula” molto articolata.

Gli studiosi, autori della scoperta insieme allo stesso Nardone, nel darne notizia alla comunità scientifica internazionale, hanno voluto attribuire alla nuova orchidea spontanea il nome di “Ophrys x Nardonei”, dal nome del “botanico e infaticabile studioso prof. Domenico Nardone” (cit.).

Si tratta di un riconoscimento particolarmente prestigioso, in quanto viene attribuito con molta parsimonia e di rado a studiosi viventi.

La Presidente e i Soci tutti di Archeoclub, onorati di annoverare da sempre il Prof. Nardone tra le fila della sede locale dell’Associazione, nel congratularsi, gli augurano un proficuo prosieguo delle sue ricerche.

Archeoclub d'Italia - Sede di Manduria