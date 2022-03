“Sono nato il giorno del mio compleanno”, il tema dell’autismo in un libro e in una tavola rotonda

Domani alle ore 19 nella consiliare del nuovo Municipio di Manduria in occasione della giornata mondiale sull'autismo, sarà affrontato il problema in una tavola rotonda con la presentazione di un libro. Il tema sarà trattato dal dottore Domenico Casciano che per svariati anni è stato addetto ai lavori nei contesti dove si affronta la malattia.

In particolare si discuterà del caso vissuto personalmente da Francesca Semeraro, autrice del libro dal titolo "Sono nato il giorno del mio compleanno". L’invito è aperto a tutti. L’evento sarà organizzato dal Rotary Club Manduria