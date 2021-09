"Fino all’ultimo battito", Mara Spinelli è la madre di un boss su Rai Uno

È la mamma di un malvivente, Mara Spinelli l’attrice manduriana comparsa in un piccolo ruolo nel medical dramma su Rai 1 “Fino all’ultimo battito”. La nuova serie televisiva, andata in onda ieri alle 21.30, vede in regia Cinzia Th Torrini con la partecipazione di Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero e Loretta Goggi. Mara Spinelli, dopo essere stata la Capéra, la parrucchiera linguacciuta della fortunata serie “Il Commissario Ricciardi” sempre su Rai 1, prende parte ancora una volta a un cast stellare.

Tra melò e thriller, la fiction “Fino all’ultimo battito” è ambientata proprio in Puglia tra Bari e Lecce e province. “Una fiction girata nella nostra amata Puglia – scrive sui social l’attrice Spinelli -, in un periodo difficile, di zona rossa, in cui gli spostamenti erano limitatissimi e le presenze sul set erano monitorate dalle ferree misure anti – Covid, conclude”.

In coproduzione con Rai Fiction ed Eliseo Multimedia, la serie televisiva è stata girata, infatti, nel settembre 2020 e marzo 2021 con il contributo di Apulia Film Fund, Apulia Film Commision e Regione Puglia. Le città presenti nei dodici episodi sono Nardò, Lequile e Poggiardo della provincia leccese e Polignano, Molfetta, Acquaviva delle Fonti, Monopoli, Conversano, Bitonto, Putignano, Minervino di quella barese.

Il melodramma televisivo, oltre ad essere ambientato tra le splendide località pugliesi, scandisce le sue vicende tra le corsie di un ospedale. Il protagonista, Marco Bocci è, infatti, un cardiochirurgo costretto a scendere a compromessi con la mafia, a causa di un ricatto, pur di salvare suo figlio gravemente malato. Un medico che non veste i panni del salvatore giusto e buono, ma di uomo presuntuoso, quasi onnipotente che si ritrova imbrigliato tra le reti della malavita.

Marzia Baldari