Presentazione del libro “Ai Confini dell’anima” di padre De Cataldo

Domani alle ore 19, nella Chiesa di Sant’Antonio a Manduria, si terrà la presentazione del libro “Ai confini dell’anima (appunti…senza punto)”, di padre Maurilio De Cataldo. A distanza di un mese dal suo novantesimo compleanno e sessantesimo dalla vita sacerdotale, padre Maurilio pubblica la sua ultima opera letteraria.

Un’edizione innovativa, lanciata da “Pubblicazioni Italiane”, che mescola differenti convenzioni stilistiche: poesia, narrativa, stralci epistolari e diaristici. In preda al consumismo e materialismo della vita frenetica, padre De Cataldo porta il lettore a riflettere sulla condizione dell’esistenza umana per tornare a imparare a perdonare, a sperare e aprire le vedute al di là del concreto, al di là dell’anima. “Una scorrevole, densa e toccante elaborazione artistica delle sue sezioni in prosa, e dell’armonica leggerezza e purezza linguistica e dalla tenue sonorità dei suoi versi – scrive nella prefazione il professore D’Amone – padre Maurilio, con questa sua ultima fatica letteraria, ha voluto farci l’omaggio più bello e più vero”.

Il volume sarà presentato dall’avvocato Giuseppe Piccione come moderatore e dal professore Luigi Pinelli in veste di relatore. Il ricavato sarà devoluto al restauro dell’affresco del Convento di Maria Santissima della Croce di Francavilla.

Marzia Baldari