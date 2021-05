Piccoli poeti manduriani al Festival Nazionale di Poesia per e dei Bambini

I ragazzi della classe prima E dell’Istituto comprensivo “Michele Greco” – Scuola Secondaria di Primo Grado “Marugj-Frank”, hanno partecipato all’XI edizione del Festival Nazionale di Poesia per e dei Bambini promosso dalla Città di San Pellegrino Terme (BG) per l’a.s. 2020-2021 sul tema: Viaggio verso l’altro: andare, incontrare, conoscere.

L'obiettivo del festivale è quello di creare occasioni in cui esprimersi, attraverso la lettura e la composizione di poesie, rime e filastrocche. Gli alunni hanno prodotto le poesie al termine di una Unità di Apprendimento in DDI e Didattica Mista, nei mesi di gennaio e febbraio, dedicata al tema dell’incontro e del viaggio (migrazioni-disagi-accoglienza- amicizia) e alla forma della poesia come espressione spontanea di sentimenti, densa di significati.

L’azione educativo-didattica ha dato rilievo alla dimensione dell’inclusione delle disabilità e dei bisogni educativi speciali, come quotidiana occasione per cogliere opportunità, anche imprevedibili e impensate. Al termine del percorso guidato, i ragazzi hanno valutato le loro produzioni e scelto quali far partecipare al concorso.

L’alunna Ilaria Stranieri ha vinto il primo premio partecipando in forma individuale nella categoria B - ragazzi delle classi 5ª primaria - 1ª secondaria di primo grado, con la poesia "incontri in dad" e aggiudicandosi la pergamena e una dotazione di libri di poesia.

Inoltre, la classe 1^ E ha partecipato con le poesie di Alessia Doria, Mariagiovanna Leo, Nicola Leo e Gabriele Lerna ed è stata segnalata per la qualità del lavoro svolto, aggiudicandosi la pergamena e un buono per l’acquisto di materiale didattico.