Il Comune alla ricerca dell’associazione a cui affidare la Marco Gatti

La storica biblioteca manduriana «Marco Gatti» sarà gestita dai privati. Lo ha deciso la giunta del sindaco Gregorio Pecoraro che ha deliberato un atto d’indirizzo che da il via alle procedure per l’affidamento della gattiana ad un’associazione del terzo settore con sede nello stesso comune messapico. Gli uffici incaricati avvieranno gli atti per la ricerca del soggetto più idoneo a cui affidare il luogo di studio e di ricerca composto da 50.000 volumi tra cui 9 incunaboli e 180 cinquecentine e un notevole numero di libri di scrittori locali e salentini.

L’amministrazione comunale intende così promuovere la diffusione e il rinnovamento dell’offerta culturale cittadina e della frequentazione della biblioteca civica mediante l’organizzazione e la promozione condivisa di attività come la lettura, i laboratori, l’organizzazione di corsi, seminari artistici, culturali e ricreativi. «Al fine di incentivare il coinvolgimento attivo del tessuto cittadino e la partecipazione concreta degli studenti e dei giovani agli eventi proposti – spiega la delibera -, per favorire la trasmissione e la crescita del sapere e per incrementare la visibilità e la riconoscibilità a livello locale e provinciale dei servizi culturali e di socializzazione della biblioteca, in un’ottica di crescita e attraverso la promozione del fare cultura e della partecipazione».

L’affidamento dell’impegnativa gestione è riservato agli enti associati del terzo settore in possesso dei seguenti ordinari che sappiano dimostrare «adeguata attitudine, da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione». Il compenso previsto è di tremila euro all’anno.

La biblioteca Marco Gatti, attualmente chiusa per mancanza di personale addetto, è stata fondata nel 1898 dal senatore Nicola Schiavoni e dal canonico Gregorio Sergi. Il nucleo librario originario fu costituito da gran parte dei volumi dei conventi soppressi, arricchitosi negli anni con varie donazioni. Tra le preziosità presenti sugli scaffali della gattiana, spicca il «Librone magno delle famiglie mandurine» iniziato nel 1572 dall’arciprete Lupo Donato Bruno, documento che lo storico francese Gerard De Lille ha definito come unico esemplare al mondo che contiene le genealogie delle famiglie dalla fine del 1400 al 1700 con l’aggiunta di numerose note degli autori.

Sarà ora cura degli uffici cultura del comune bandire il relativo avviso pubblico indirizzato alle associazioni di volontariato presenti sul territorio le quali saranno invitate a partecipare presentando un proprio progetto che sarà valutato da un’apposita commissione non ancora individuata. L’atto di indirizzo approvato in giunta prevede per ora una durata annuale del servizio che potrà essere eventualmente rinnovato. Tra i gruppi locali da sempre interessati al mantenimento e allo sviluppo della Marco Gatti, l’associazione messapica «Archeoclub» è stata la più attiva e sicuramente non si farà sfuggire l’importante occasione.

Nazareno Dinoi