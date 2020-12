Le marine di Manduria, esempio di un fallimento LE FOTO

E’ un reportage fotografico della vergogna quello che il manduriano Francesco Capogrosso ha pubblicato sulla sua pagina Facebook: una ventina di foto che riprendono altrettanti luoghi delle marine manduriane con rifiuti di ogni genere abbandonati.

Discariche a cielo aperto che qualcuno sta già pensando di eliminare con il fuoco. Ieri abbiamo pubblicato la foto di un incendio di rifiuti in atto in zona Specchiarica, fenomeno documentato anche da Capogrosso. «Qualche buon samaritano – scrive con ironia sul social - vedendo le montagne di monnezza crescere, questa sera ha pensato bene di smaltire a modo suo, appiccando il fuoco e mandando tutto in cenere, in pochissimi minuti. Passando vicino – prosegue il cittadino - si sente ancora un odore acre, forse diossina allo stato puro. Ormai sono quattro giorni – conclude Capogrosso - che si accatasta monnezza su monnezza e tutti dormono tranquilli».

Questa ennesima denuncia documenta il fallimento del sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani messo in atto dal comune di Manduria che ha deciso di ritirare i cassonetti favorendo così l’abbandono selvaggio della spazzatura.