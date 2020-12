Aggiornamento manduriani positivi al Covid

Taranto "Al 118 tute per l'agricoltura taroccate per difendersi dal Covid", la denuncia dell'Anaao

Tute adatte per l’irrorazione in agricoltura, fatte indossare al personale sanitario per proteggersi dal coronavirus. È l’ultima «frontiera dell’orrore», come la definiscono gli autori della denuncia, che metterebbe in discussione la sicurezza sul lavoro di migliaia di lavoratori