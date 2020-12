Trent'anni fa la strage di Casalecchio di Reno, una manduriana tra le 14 vittime - VIDEO

«Quelle vite spezzate sono iscritte nella memoria della Repubblica e il ricordo dei ragazzi, dei loro nomi e dei loro volti, accomuna oggi l’intera comunità civile». Così oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato la strage di Casalecchio di Reno dove 30 anni fa come oggi un aereo militare precipitò su una scuola uccidendo dodici studenti.

Tra le vittime c’era anche una giovane manduriana, si chiamava Alessandra Gennar. Alex, aveva 15 anni ed era figlia di Vittorio Gennari e Vittoria, una coppia partita da Manduria in cerca di fortuna e di un lavoro al Nord. La famiglia Messapica era stata prima a Torino e poi si era trasferita nel piccolo comune di Zola Predosa. «Eravamo qui da venti mesi quando Alessandra è morta; e pensare che avevamo scelto di abitare vicino a Bologna perché già pensavamo all’università per lei», racconteranno i genitori ai giornali dell’epoca.

Il processo Per quella strage non c’è stata giustizia perché i tre militari imputati, il pilota tenente Bruno Vivani, il suo superiore, comandante Eugenio Brega e l'ufficiale della torre di controllo di Villafranca, colonnello Roberto Corsini, furono condannati in primo grado poi assolti in appello. Il 26 gennaio 1998 la quarta Sezione della Corte di Cassazione di Roma rigettò gli ultimi ricorsi dei familiari delle vittime e confermò l'assoluzione per tutte le parti coinvolte perché «il fatto non costituisce reato». La strage fu attribuita a un tragico incidente. I militari finiti sotto processo furono assistiti gratuitamente dall’Avvocatura dello Stato mentre il Ministero della Pubblica istruzione non richiese lo stesso servizio per le famiglie delle vittime.

Per il trentesimo anniversario di quella strage, il primo soccorritore che intervenne sul posto, Michele Branchini, ha realizzato un video che raccoglie le testimonianze di chi quel giorno.

