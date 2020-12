​Proprietari di casa in affitto fatiscente obbligati a renderla abitabile e sicura

Con un’ordinanza sindacale pubblicata ieri, i proprietari di un immobile dato in locazione sono stati obbligati ad eseguire lavori di pitturazione e di manutenzione straordinaria delle strutture fatiscenti. Il provvedimento del sindaco è la conseguenza di una nota di intervento da parte del Dipartimento di Prevenzione, sede di Manduria, per sopralluogo presso l’immobile situato in via G. Fortunato a Manduria. A chiedere il sopralluogo era stato proprio il locatore dell’immobile che lamentava cattive condizioni igieniche.



In effetti dal verbale redatto dai tecnici sanitarie le condizioni dell’appartamento erano davvero invivibili. «Le camere da letto e altre stanze della predetta abitazione – si legge -, risultavano interessate da umidità ascendente, con esfoliature delle pareti. Nel locale cucina e nel cucinino esterno, erano visibili sfiammate di colore nero vicino agli interruttori di accensione dell’illuminazione».

Da quanto rilevato l’ufficio igiene della Asl ha quindi chiesto al sindaco l’emissione di ordinanza-diffida nei confronti dei proprietari allo scopo di eliminare gli inconvenienti igienico sanitari presenti nell’abitazione di residenza, «a tutela dell’igiene, della salute e della sicurezza propria e della propria famiglia».