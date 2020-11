La dirigente chiude la scuola per Covid, il sindaco e l'assessore ignorati

Il sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro e l’assessore alla Pubblica istruzione Andrea Mariggiò non solo non erano stati informati del caso di positività nella scuola dell’Infanzia, ma nemmeno che la scuola è stata chiusa a loro insaputa con provvedimento della dirigente scolastica. E non da oggi, ma dal 6 novembre.

La circolare della dirigente Luisa Domata indirizzata a tutti i genitori della scuola dell’infanzia “Borsellino” e al personale docente e tecnico e al sito web dell’istituto, dispone «la sospensione delle attività didattiche per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, plesso Borsellino, nei giorni 9 e 10 novembre 2020.»

Sarebbe sempre più interessante conoscere il parere degli amministratori locali disinformati su quanto avviene nella loro comunità.