​Il virus sale ancora, siamo a tredici contagiati a Manduria

Siamo a tredici persone contagiate dal coronavirus a Manduria. Ieri pomeriggio altri tre adulti che erano stati a contato con parenti e colleghi positivi sono risultati a loro volta infettati dal Covid-19. I due più giovani che risiedono in altri comuni della provincia e lavorano nella città Messapica dove a quanto pare si sarebbero contagiati, non presentano sintomi mentre il terzo, un anziano con altre patologie è ricoverato in condizioni critiche.



Il Dipartimento di Prevenzione ha subito contatto i tre soggetti per tracciare la catena dei contagi. Intanto per loro e per i loro familiari è stato imposto l’isolamento fiduciario domiciliare sino a quando non saranno sottoposti anche loro all’esame oro faringeo.

Non si conosce, invece, il numero dei manduriani in quarantena o in isolamento domiciliare.