​Il Covid in aumento a Manduria: sono 10 ora i contagiati

Il virus corre veloce in tutta la provincia e non risparmia Manduria. I sette contagiati dell’altro ieri sono diventati dieci. Altre tre persone dello stesso ambiente lavorativo sono risultate anche loro positive al coronavirus. Fortunatamente solo una persona con patologie pregresse ha presentato sintomi gravi da richiedere il ricovero nell’ospedale Moscati di Taranto. Gli altri sono tutti in isolamento domiciliare fiduciario.

Il numero dei positivi potrebbe essere già aumentato perché in queste ore si conoscerà l’esito dei test a cui sono stati sottoposte altre persone che hanno avuto contatto diretto o di rimbalzo con i positivi. Naturalmente ad essere isolati sono anche le rispettive famiglie i cui componenti, a loro volta, potrebbero aver avuto contatti con altre persone. Così il virus si propaga «a nebbia», un modo difficilmente contenibile e più pericoloso del focolaio dove è possibile individuare e circoscrivere la malattia.

Le raccomandazioni per la popolazione sono le solite e riguardano il corretto uso della mascherina, il lavaggio frequente delle mani e il distanziamento sociale. Il numero dei contagi che ieri in tutta la provincia di Taranto ha segnato il valore record di 127 e nella regione 772, ha costretto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano a prendere misure drastiche chiudendo da sabato tutte le scuole di ogni ordine e grado in attesa di tempi migliori. «Stiamo sospendendo la didattica in presenza di tutte le scuole eccezion fatta per laboratori e didattica speciale. Centinaia di scuole contagiate e centinaia di ragazzi e bambini e insegnanti contagiati e oggi record di contagi in Puglia 800 tutto coincidente con la riapertura delle scuole. Non potevo più aspettare», ha spiegato Emiliano.