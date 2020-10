Sava, studentessa positiva al Covid, l'intera classe con le famiglie in isolamento

Gli studenti di una classe della terza media dell’istituto Gigante di Sava con le rispettive famiglie, sono stati posti in isolamento fiduciario per la presenza di una ragazza che è risultata positiva al Covid-19. L’aula e le pertinenze esterne sono state sanificate a cura dei vigili del fuoco. La notizia è stata data dal sindaco savese, Dario Iaia che ha assicurato l’assenza di ogni pericolo di contagio da parte degli altri studenti dell’Istituto che, ha detto il primo cittadino, non subirà periodi di chiusura.

Nella sua prima uscita pubblica sui social dopo il periodo di ricovero perché a sua colta contagiato dal virus, il primo cittadino ha inoltre dato notizia di un secondo savese positivo al coronavirus. Si tratta di un adulto che è asintomatico.