Cosa ci fa il politico nell’inchiesta sulla Cupola

«Un territorio stretto nella morsa di un’attività criminale ramificata con collegamenti nei vari strati della società e della politica». È questo il giudizio che la Confcommercio della provincia di Taranto ha espresso ieri commentando le conclusioni dell’inchiesta dell’antimafia leccese denominata «Cupola»: 23 arresti e 27 indagati quasi tutti manduriani. La terza inchiesta simile in dieci anni, l’ultima con l’esito drammatico dello scioglimento per mafia del governo locale. E non è un caso se a parlare con tale durezza sia la categoria più colpita dalla piaga del «pizzo», la richiesta di denaro da parte della criminalità in cambio di protezione. Come non sia stato un caso, probabilmente, il riferimento alla «politica» che i vertici della confederazione dei commercianti ionici hanno voluto mettere in luce.

Ed è proprio di un politico manduriano, appena eletto nella maggioranza del sindaco Gregorio Pecoraro, la scomoda e imbarazzante posizione nell’inchiesta di cui si parla. C’è da dire subito che il personaggio in questione non è indagato, ma è anzi una vittima dell’odioso «pizzo». Fosse solo questo, però, si direbbe che è uno dei tanti imprenditori stretti nella morsa degli estorsori. Ma non sembra essere soltanto questo. Dice altro, ad esempio, il contenuto di una intercettazione ambientale registrata il 2 gennaio del 2019 dalla cimice montata sulla macchina di Giovanni Caniglia, secondo gli inquirenti uno dei quattro presunti capi della Cupola. L’imprenditore-politico che è titolare a Manduria di una stazione di servizio, da lungo tempo sarebbe soggetto alla protezione del presunto boss il quale, in cambio, riceverebbe gratuitamente rifornimenti di carburante per la propria vettura, per quella della moglie e di altri appartenenti al clan. «Secondo quanto si desume dai contenuti del dialogo intercorso tra i due – scrivono gli investigatori antimafia – l’imprenditore, già da tempo ha deciso di usufruire di una protezione per così dire attiva, preferendo stabilire con Caniglia un rapporto interattivo sì da trarne anche a lui possibili vantaggi». Ma c’è dell’altro. «Sin dall’inizio – si legge nell’ordinanza firmata dal gip Michele Toriello – le indagini evidenziavano che Caniglia, su richiesta dell’imprenditore, avesse recuperato un quantitativo di eroina nel bagno dell’area di servizio», quantitativo che sarebbe stato lasciato da un noto spacciatore del posto «il quale – prosegue il giudice –, vedendo la presenza della polizia, aveva maturato il convincimento di poter essere controllato».

L’episodio viene raccontato nei minimi particolari in un’altra intercettazione ambientale tra una dipendente del bar e una sua amica. «…è entrato e c’erano due carabinieri in borghese (in realtà poliziotti, Ndr), è andato in bagno, ha preso l’eroina che teneva nel borsellino e l’ha nascosta dentro al bagno». Di tanto, sostiene l’accusa, veniva informato il titolare ma, sempre la ragazza intercettata «svela – scrive il gip – che nessuno ha inteso fare nulla, vale a dire che nessuno ha provveduto a chiamare personale delle forze dell’ordine, preferendo invece far giungere sul posto il noto pregiudicato Caniglia».

Un’altra dimostrazione di come «la Cupola» teneva sotto scacco la città, la scrivono ancora una volta gli investigatori che parlano di come i «capi» gestivano i propri gregari. «I capi della Cupola – si legge nell’informatica - si incontravano con assidua frequenza e, in veri e propri “summit”, decidevano oltre che delle strategie malavitose da adottare anche del reclutamento di nuovi affiliati e soprattutto delle sanzioni verso i loro affiliati; coloro che “sgarravano” nei loro riguardi, potevano essere puniti fino alla definitiva estromissione dal clan malavitoso».

Nazareno Dinoi