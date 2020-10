​I vigili urbani si difenderanno con i giubbotti antiproiettile

Lecce Minuto per minuto il lucido piano per il duplice omicidio di Lecce

LECCE - “Sto sentendo delle grida allucinanti, proprio con una violenza inaudita”. Sono le 20:45 del 21 settembre 2020 e questa è stata la prima telefonata fatta al 112 da un ragazzo albanese per segnalare quanto stava accadendo in via Montello 2 a Lecce dove sono stati ammazzati