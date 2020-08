La tragedia della 39enne: ​“Daniela è morta di meningite”

Sarebbe stata una meningite fulminante a stroncare la vita di Daniela Mancino, la 39enne originaria di Sava ma sposata a Manduria dove abitava con la figlia dopo la separazione dal marito. I medici dell’anatomia patologia dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove l’altro ieri mattina è deceduta poco dopo il suo arrivo dal Giannuzzi di Manduria da dove era stata trasferita perché in gravissime condizioni, hanno diagnosticato l’infezione attraverso l’esame del liquido midollare decidendo così di non fare l’autopsia che avevano già programmato proprio per scoprire la causa della morte così improvvisa e inaspettata.



La famiglia della trentanovenne, però, non si accontenterebbe del responso dell’esame biologico da cui sarebbe risultata la meningite pretendendo la conferma autoptica. Per questo avrebbe già dato mandato ad un avvocato per presentare l’istanza alla Procura della Repubblica di Taranto.

Di certo è che da ieri pomeriggio la salma era stata già dichiarata libera per la consegna alla famiglia ma che proprio per volere dei genitori è rimasta nell’obitorio dell’ospedale a disposizione della magistratura che dovrà decidere sul caso.

La donna che lavorava nell’assistenza agli anziani, nella notte tra martedì e mercoledì scorso aveva accusato un malore mentre era a casa e per questo aveva chiesto l’intervento di un’ambulanza del 118. Trasportata al pronto soccorso di Manduria dove è giunta lamentando mal di testa, le sue condizioni sono peggiorate la mattina dopo sino al coma. Intubata e sottoposta ad esame Tac, la trentanovenne è stata trasferita a Taranto in gravissime condizioni. All’arrivo al pronto soccorso del Santissima ha avuto un arresto cardiaco irreversibile. Daniela Mancino lascia una figlia minorenne.