Maxi tamponamento sul cavalcavia di Manduria, 4 feriti non gravi

Quattro feriti, fortunatamente nessuno grave in un tamponamento a catena che questa mattina ha coinvolto quattro autovetture e un trattore. Lo scontro è avvenuto sul cavalcavia della circumvallazione, quello della zona mercatale, il cui traffico è stato rallentato per la presenza delle auto danneggiate.

Non si conosce la dinamica dell’incidente, su questo indagano i carabinieri di Manduria che sono intervenuti sul posto anche per regolare il traffico su quel tratto frequentatissimo. L’ambulanza del 118 ha portato i feriti all’ospedale Marianna Giannuzzi per gli accertamenti del caso.