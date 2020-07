​Refurtiva da 500mila euro con recupero in tempo record dei carabinieri

Ennesimo furto di mezzi industriali a danno di imprese manduriane. Ma questa volta le indagini lampo dei carabinieri della stazione di Manduria hanno dato il risultato sperato: in poche ore i militari sono riusciti a recuperare il bottino di un grosso furto avvenuto nella notte nelle autofficine Cascarano del valore di circa mezzo milione di euro: tre bobcat e due grossi camion. I mezzi avevano già raggiunto una località in provincia di Bari dove i carabinieri di Manduria con la collaborazione dei loro colleghi del posto, li hanno individuati e recuperati pronti per essere consegnati ai legittimi proprietari.



Il furto finito male, comunque organizzato nei minimi particolari da una banda numerosa con sicuri agganci locali, si è consumato nella notte tra lunedì e martedì. Le telecamere di sorveglianza dell’azienda manduriana situata nella zona industriale della città Messapica, hanno documentato le fasi del furto compiuto con un numero imprecisato di uomini che si sono introdotti nel recinto tagliando i lucchetti con delle grosse cesoie. Con destrezza poi hanno caricato i tre mini escavatori su due camion presenti anche loro nel parcheggio esterno all’officina e con quelli si sono poi dileguati sulla vicina circumvallazione. Non si hanno particolari su come siano riusciti a mettere in moto i mezzi industriali. Di sicuro dimostravano di conoscere bene i luoghi.

Dopo la denuncia presentata dai titolari dell’azienda meccanica, i carabinieri si sono messi all’opera tracciando le vie di fuga dei pesanti mezzi attraverso altre telecamere pubbliche e private piazzate lungo il tragitto. Quando hanno visto la direzione presa dai ladri, gli investigatori dell’Arma hanno collegato la circostanza con precedenti furti di mezzi agricoli e industriali avvenuti in zona e successivamente ritrovati nel barese, così hanno dato indicazione ai loro colleghi che si sono recati sul posto riuscendo a rovinare i piani dei malviventi. A quanto pare nello stesso deposito situato nelle campagne tra i comuni di Andria e Trani, i militari hanno trovato altri mezzi di sicura provenienza furtiva. Si pensa che tra questi possano trovarsi gli automezzi sottratti alcuni giorni fa dall’impresa di calcestruzzi Calò di Manduria.

Le indagini dei carabinieri non si fermano e già nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi interessanti forse proprio con l’individuazione degli autori del furto o dei loro possibili basisti manduriani.

N.Din.