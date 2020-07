Torre Colimena "sporca e pericolosa". La denuncia dei villeggianti

«Sì ha l'impressione di essere in una discarica, invece è il lungomare di Torre Colimena. Il manifesto del degrado e del menefreghismo delle istituzioni locali. Chiediamo un minimo intervento di chi di competenza per evitarci umiliazioni da parte dei turisti che vengono a trascorrere le vacanze nella nostra bella terra».

E’ il commento che accompagna le foto inviateci da un gruppo di residenti e villeggianti di Torre Colimena. In effetti le immagini riprese mostrano una situazione degli arredi urbani e del verde pubblico davvero preoccupante non soltanto sotto l’aspetto dell’immagine ma anche per una questione di incolumità pubblica.