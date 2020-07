Pullman per il mare, passeggeri come sardine e senza mascherina

Ormai ogni misura di distanziamento e di prevenzione igienica è saltata. Ecco come si presentava l'interno del pullman della Sita che collega Manduria con le località marine. Oltre all'assembramento e all'evidente sovraccarico di persone trasportate, in pochissimi indossano la mascherina. Nelle immagini che vi mostriamo riferite ad oggi pomeriggio, l'unico ad essere munito di dispositivo di protezione è l'uomo di colore in primo piano. Chi ci ha inviato le immagini ci fa sapere inoltre che tra tutti i passeggeri accalcati uno sull'altro, solo in sette indossano la mascherina.

L'ordinanza della Regione Puglia che libera i trasporti pubblici, non svincola del tutto le misure di protezione. Per una migliore comprensione, riportiamo qui di seguito le parti più importanti dell'ordinanza. l presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato l’ordinanza valevole a partire dal 1° luglio sul trasporto pubblico regionale, locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati (taxi, noleggio con conducente, autobus a fini turistici, inclusi i servizi atipici e il noleggio con/senza conducente). Tali mezzi possono viaggiare a pieno carico, limitatamente ai soli posti a sedere per i quali i mezzi di trasporto sono omologati, evitando comunque che vengano occupati posti vicino al conducente e fermo l’obbligo di usare a bordo protezioni delle vie respiratorie.