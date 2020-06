Il Salento non merita odio: aiutiamoli a ritrovare fiducia e l'auto rubata

Aiutiamoli a riconquistare la fiducia del Sud, aiutiamoli a capire che non tutte le persone del Sud sono ladre o farabutte. A due fidanzati di Rimini (che vogliono rimanere anonimi perché hanno paura di ritorsioni), hanno rubato la macchina mentre stavano godendo della bellezza del mare a Punta Prosciutto: una Fiat 500 di colore grigio targata FX880FD.

Purtroppo capita, al Sud come al Nord e al Centro, ma loro dicono che nella loro terra, in Romagna “non succedono queste cose” e, per questo motivo, la 500 nuova fiammante di pochi mesi, non era nemmeno assicurata. Purtroppo, a complicare le cose, avevano in macchina tutto: vestiti e appunti per un esame universitario che lei dovrà dare la prossima settimana. La sua mamma ha pubblicato sul gruppo Facebook di Punta Prosciutto un post dove, amareggiata, spiega cosa è successo.

Eccolo:

“Mia figlia e il suo fidanzato (studenti) non vedevano l'ora di visitare la Puglia e sono partiti la settimana scorsa appena avevano aperto le province. Purtroppo domenica a Punta Prosciutto, vicino al locale Il Graffio, mentre erano al mare, gli hanno rubato la macchina con tutti i loro bagagli dentro, una 500 di novembre 2019!! I ragazzi tutt'ora sono distrutti. Mia figlia si sta laureando come infermiera e nella macchina c'erano oltre a tutte le sue cose preferite anche gli appunti di un esame da dare la prossima settimana...”. Anche la mamma del fidanzato è sconvolta e amareggiata “non vedevano l’ora che aprissero le regioni per poter passare qualche giorno in Puglia, prima degli esami universitari e del lavoro stagionale...era l’ultimo giorno prima del rientro e sono rimasti in costume di sera... sono devastati”.

Proviamo ad immaginarli senza macchina, senza nulla se non i costumi e asciugamani e con la prospettiva di continuare a pagare una macchina che non c’è più. Sicuramente nessuno di noi spenderebbe belle parole per una regione che non ti ha trattato bene. La madre di lei fornisce anche spiegazioni utili per chi intendesse lasciare la macchina per andare in spiaggia:

”Vorrei avvisare chi va in vacanza di non usare il telecomando per chiudere la macchina perché questi ladri possono captare il codice e usarlo con una loro chiave per aprire la macchina senza problemi e possibilmente parcheggiate la vostra macchina in un parcheggio custodito. Questo per non farvi rovinare anche la vostra vacanza. Questi ladri non sanno quanto dolore procurano alla gente. Anche io e mio marito volevamo andare a fare una vacanza in Puglia quest'estate con i nostri amici. Ma a dire la verità ci è passata la voglia”.

Ora tocca a noi provare ad aiutarli, il classico ma sempre utile “chi sa parli” almeno per tentare di recuperare qualche effetto personale e gli appunti per il loro prossimo esame. Perché il Sud è tanto altro, bello, accogliente e generoso.

Monica Rossi