Esplosivo a casa del sindaco di Maruggio Alfredo Longo

Degli sconosciuti hanno posizionato dell’esplosivo davanti casa del sindaco di Maruggio, Alfredo Longo. La casa situata sulla via del mare è circondata dagli artificieri dell’Arma dei carabinieri. Sul posto i militari del nucleo operativo della compagnia di Manduria che indagano sul caso.

L'ordigno di chiara manifattura artigianale è stato posizionati sul marciapiede davanti al portone d'ingresso della casa paterna dove abita la madre e dove il sindaco Longo sta completando una sua nuova abitazione. Non è dato sapere se l'esplosivo sia stato lasciato lì come avvertimento o non è esploso per qualche motivo. Gli artificieri stanno esaminando il contenuto per stabilire la natura della polvere esplodente.

Il sindaco Longo ha dichiarato di non avere ricevuto minacce o richieste di nessun genere. (Notizia in aggiornamento)