​Antico affresco coperto, la sovrintendenza indaga

La sovrintendenza ai beni archeologici e belle arti e paesaggio delle provincie di Taranto, Lecce e Brindisi, ha avviato una indagine per risalire ai responsabili del restauro di una vecchia edicola raffigurante l’Immacolata Concezione situata sulla facciata principale del palazzo Giannuzzi Corcioli, anche conosciuto a Manduria come «Tugurio». Alla dirigente della sovrintendenza, l’archeologa Maria Piccarreta, è stata segnalata nei giorni scorsi, da Manduria, la presenza del restauro non autorizzato facendo così partire le procedure del caso. La dirigente ha già dato incarico ai referenti tarantini dell’Istituto per un sopralluogo sul posto. «Dopo che avrò letto la relazione dei miei tecnici – dichiara l’archeologa Piccarreta -, saprò dire se sarà possibile recuperare l’opera; tutto dipende dal materiale e dalla tecnica utilizzati per dipingere l’edicola», precisa. Il restauro fai-da-te di Manduria, era stato già segnalato venerdì scorso a Lecce e per questo, fa sapere la funzionaria del Ministero per i beni e attività culturali, erano state programmate le verifiche del caso. «Innanzitutto – spiega Piccarreta – dobbiamo stabilire la proprietà del palazzo che a quanto mi riferiscono apparterrebbe ad un ente pubblico». In effetti sulla proprietà del bene in questione, tra gli edifici di maggior pregio della città Messapica, esisterebbe un contenzioso tra il Comune e l’Azienda sanitaria locale.



La copertura dell’antica urna risalente al XVI secolo, non è passata inosservata agli esperti locali. La dottoressa Anna Maria D’Andria, presidentessa dell’associazione Aecheoclub di Manduria, che con la sua associazione sta preparando un’altra segnalazione da inoltrare alla Soprintendenza, non ha parole per esprimere lo sconforto. «Ne stiamo discutendo proprio in questi giorni, ma abbiamo paura di sapere già come andrà a finire, la soprintendenza ci dirà di rivolgerci al Comune che è proprietario del bene». Conoscendo i precedenti, la responsabile di Archeoclub non nutre grosse speranze per una soluzione concreta del problema. «È già successo con il monumento del Calvario – spiega -, anche quel sito storico ha bisogno di interventi di recupero e conservazione, noi ci eravamo proposti gratuitamente di intervenire con personale qualificato accreditato presso la stessa soprintendenza, ma ce lo hanno impedito con la solita motivazione: spetta al comune intervenire».