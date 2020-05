Due arresti e 15 denunce dei carabinieri della compagnia di Manduria

Due arresti, 15 denunce a piede libero e 14 assuntori di sostanze stupefacenti segnalati alla Prefettura di Taranto, sono il risultato di un servizio di controllo straordinario del territorio, disposto dalla Compagnia Carabinieri di Manduria nei Comuni di Lizzano e Pulsano, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riguardo alla circolazione di sostanze stupefacenti.

Nel corso di tale attività, le Stazioni di Fragagnano e Pulsano in esecuzione di ordine di carcerazione, hanno tratto in arresto:

-un 30enne di Fragagnano per inosservanza degli obblighi imposti dagli arresti domiciliari;

-un 56enne di Pulsano per maltrattamenti in famiglia.

Complessivamente il personale operante ha denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tarantina n. 15 persone ritenute responsabili di diversi reati: 1 per non aver affisso alcuna tabella indicante le relative autorizzazioni alla costruzione; 1 per favoreggiamento personale; 2 per guida senza patente perché mai conseguita; 3 per porto di armi od oggetti atti ad offendere; 1 per guida in stato di ebrezza; 1 per lesioni personali; 1 in atto agli arresti domiciliari, per evasione; 2 per ricettazione; 1 per trasgressione delle misure alternative alla detenzione; 1 per essersi allontanato dal domicilio ove era sottoposto agli obblighi della misura dell’affidamento ai servizi sociali; 1 per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Inoltre, venivano segnalati alla Prefettura di Taranto 14 soggetti poiché trovati in possesso complessivamente di gr. 1,08 di cocaina, gr. 12,91 di marijuana e gr. 5,19 di hashish che, opportunamente repertate, verranno analizzate dai militari del L.A.S.S. del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.