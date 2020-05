Discarica abusiva, il comune chiama in causa l'ex Iacp

Il commissario straordinario del Comune di Manduria, Luigi Cagnazzo, ha firmato oggi una ordinanza urgente che obbliga l’Arca di Taranto (ex Istituto autonomo case popolari) a ripulire un’area di sua proprietà, situata nell’area intorno alle palazzine di residenza pubblica sulla via per San Pietro in Bevagna, che era stata trasformata in discarica a cielo aperto.

La zona che rappresenta pericolo per l’igiene pubblica e per l’ambiente, era stata segnalata al comune dai carabinieri della stazione di Manduria al comando del luogotenente Elio Errico. L’amministrazione comunale, a sua volta, ha girato il sollecito al legittimo proprietario del terreno intimandogli la rimozione dei detriti e rifiuti di ogni genere, accumulati negli anni, entro trenta giorni dalla data dell’ordinanza. In mancanza di questo il comune si farà carico delle operazioni richieste rivalendosi sull’Arca per la copertura economica.