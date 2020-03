Coronavirus, manduriano si autodenuncia ma l'allarme arriva in ritardo

Una falla nel sistema di contenimento della diffusione del Covid-19 da parte del dipartimento di salute pubblica della Regione Puglia, è quella evidenziata da un cittadino di Manduria protagonista di una vicenda molto singolare. L’uomo, che lavora a bordo delle navi mercantili, è rientrato a casa venerdì scorso, 28 febbraio, dopo quattro mesi di assenza. Prima di arrivare, provenendo da Singapore e avendo fatto diversi scali negli aeroporti, ultimo quello di Milano, aveva contattato il numero del Servizio igiene e sanità pubblica della Regione Puglia chiedendo informazioni e possibilmente un tampone che accertasse la sua negatività al virus. «Manco da quattro mesi e a casa mi aspetta mio figlio piccolo e mia moglie», avrebbe detto il marittimo al suo interlocutore ricevendo il rifiuto del tampone e l’invito a rientrare tranquillamente e senza nessuna procedura dal momento che «non proveniva da zone rosse».



Così ha fatto, lui ed altri suoi colleghi pugliesi, ognuno nei rispettivi comuni di residenza dove li aspettavano le famiglie. Ventiquattrore dopo, la sorpresa. «Mi hanno telefonato ieri (sabato 29 febbraio, Ndr) dicendo di stare in quarantene e di evitare contatti stretti con i miei familiari», racconta il protagonista che è su tutte le furie. «Ma come – dice –, prima mi autodenuncio, chiedo di essere sottoposto al tampone, mi dite che non devo fare niente perché non ci sono rischi e ora mi telefonate per dirmi di stare lontano dai miei? E me lo dite 24 ore dopo? Dopo quattro mesi che non vedo mia moglie e mio figlio, secondo voi, cosa avrò fatto nel frattempo?». Il dipartimento di sanità della Asl dovrà notificargli l’ordinanza di isolamento sino al 12 marzo. «La porterò dal mio avvocato e denuncerò tutti», fa sapere il marittimo preoccupato di aver potuto arrecare danni al figlio e alla moglie.