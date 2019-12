Simona Daversa vittima di un'auto pirata

Paura per la conduttrice radiofonica e presentatrice manduriana, Simona Daversa, vittima, sabato sera 14 dicembre, di un incidente stradale avvenuto a Lizzano. L’artista che era a bordo di una Fiat Panda ed era diretta a Pulsano per una serata, si è scontrata con un’altra autovettura che non si è fermata allo stop il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso. Sotto choc e in preda ad una crisi d’ansia, la giovane manduriana che era in compagnia di un suo collega, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Manduria. Fortunatamente niente di grave a parte una forte crisi ipertensiva reattiva alla tensione e al forte trauma. La sua autovettura è stata violentemente urtata sulla fiancata destra e nell’urto ha subito una distorsione cervicale. Ferito lievemente anche il suo accompagnatore che è stata inconsapevole complice della fuga dell’auto pirata.

Pare che dopo lo scontro, la macchina dell’investitore si sia fermata al centro della strada bloccando il transito alle altre autovetture. È stato il compagno della professionista manduriana a prestarsi con altri automobilisti di passaggio a spostare a mano l’auto che bloccava la trafficatissima via. Quella provvidenziale spinta è servita al pirata rimasto alla guida ad ingranare la marcia e allontanarsi di corsa facendo perdere le proprie tracce.

Fortunatamente nel frattempo Simona Daversa aveva già fotografato la targa dell’auto pirata. L’immagine è stata consegnata ai carabinieri della stazione di Lizzano che stanno indagando e che sono alla ricerca del proprietario il quale avrà le ore contate. La giovane manduriana, ancora sconvolta per quanto accaduto, continua a chiedersi: «se ci fosse stato mio figlio seduto dietro, proprio dove abbiamo preso la botta, cosa sarebbe accaduto?».