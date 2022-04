Sabato il comitato cittadino per la pace organizza un raduno con marcia silenziosa

Sabato mattina dalle 11 alle 12, il Comitato per la pace istituito a Manduria agli inizi di marzo organizza una manifestazione di protesta pacifica contro l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e per invocare il silenzio delle armi.

Il programma prevede un ritrovo nel palazzo delle Servite con raduno nei locali del Museo civico della guerra dove ci saranno gli interventi degli attivisti. Gli organizzatori valuteranno poi la possibilità di spostarsi in gruppo in Piazza Garibaldi attraverso una marcia silenziosa per la pace. Al comitato aderiscono sessanta soggetti tra personalità singole e rappresentati di associazioni e movimenti tutti di Manduria.

Di seguito il comunicato stampa del Comitato con i programma completo dell'evento.

«Sabato 23 aprile dalle 11 alle 12 presso palazzo delle Servite, in Via Omodei, saletta attrezzata piano terra, si terrà Manifestazione apolitica e corale sulla Pace, ringraziamo Dario Daggiano, il Gal, chi dell' Amministrazione ci ha concesso la sala per manifestazione, i Bambini che lanceranno nelle varie lingue il loro personale Messaggio di Pace, le Donne, gli Uomini di Buona Volontà, la parrocchia di Uggiano Montefusco, il Convento dei Passionisti, la parrocchia Santa Maria di Costantinopoli, e tutti coloro che porgeranno il loro Universale Messaggio di Pace, che si farà di mattina per non creare problemi ad un' altra manifestazione concomitante che si terrà in altro orario, le Donne sono solidali, non si fanno la Guerra, vogliono la Pace nel Mondo # Invito rivolto a tutte le Donne, i Bambini e gli Uomini di Buona Volontà, senza strumentalizzazioni politiche, ma come grido di Pace corale da parte di tutti : Istituzioni, Clero, partiti politici, movimenti, liste civiche, associazioni culturali, ricreative, territoriali, cattoliche, laiche, religiose, di promozione del territorio, Bimbi, Cittadini Italiani e Stranieri di Manduria e realtà limitrofe : tutti nello spirito evangelico di dialogo, cooperazione, interazione, sono invitati a partecipare e portare il proprio apolitico e Universale Messaggio per una PACE duratura nel Mondo, secondo i 3 pilastri per una PACE duratura di Papa Francesco e la lectio magistrali di Don Tonino Bello : siate Donne, Uomini e Bimbi Costruttori di Pace in ogni dove, secondo le proprie possibilità».