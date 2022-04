Gregory Massari, 47 anni, trovato senza vita nella sua macchina

Il manduriano Gregory Massari, di 47 anni, è stato trovato morto nella tarda serata domenica all’interno della sua autovettura, una Volvo station wagon, ferma vicino alla Masseria Lella sulla Manduria e Avetrana. Era seduto al posto di guida e non presentava segni di violenza o altro che possa far pensare a cause diverse da quelle naturali. L’allarme è stato dato da un vigilante che ha segnalato la presenza di un’auto ferma con una persona all’interno priva di coscienza. Quando sono arrivati gli operatori del 118, hanno invece visto che l’uomo era privo di vita e che il decesso sarebbe avvenuto diverse ore prima. Alcuni automobilisti di passaggio hanno infatti affermato di ver visto la Volvo già intorno alle ore 18.

Massari che pare non soffrisse di nessuna patologia e che svolgesse anzi una intensa attività sportiva (era appassionato di bici e di pesca subacquea in apnea), era seduto compostamente sul sedile con la testa china e in mano la sigaretta elettronica. L’auto era parcheggiata regolarmente, pare anche con il freno a mano inserito.

Sul posto è intervenuta la polizia del commissariato di Manduria mentre la constatazione di morte naturale è stata redatta dal medico della guardia medica di Manduria. Il magistrato di turno ha così disposto la consegna del corpo alla famiglia pe ri funerali.

La notizia ha lasciato sgomenti chi lo conosceva e un profondo dolore nella sua famiglia. Massari era molto conosciuto anche per il suo lavoro di webmaster e creatore di siti web, attività che conduceva con la sua impresa Pixeldev. Lascia la compagna e un figlio di appena 9 anni.