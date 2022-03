Tragica sorte per Andrea, atleta e militante dell'integrazione

Avetrana, Manduria e Roma piangono per la morte del giovane Andrea Dorno, promettente capitano della squadra di Basket Atletico San Lorenzo di Roma.

Andrea, 26 anni, era arrivato a Roma da Avetrana, era studente dell'Università La Sapienza e nel quartiere lo conoscevano tutti per il suo impegno politico, la militanza paficista, nell'integrazione e per la passione per il basket che lo accompagnava sin da bambino. Una passione trasmessa dal padre, Tony Dorno, manduriano, conosciutissimo cestista con interessanti esperienze nel campionato professionista e pioniere del basket nella provincia di Taranto.

Non si conoscono ancore le cause dell’improvvisa morte. A quanto pare il suo corpo senza vita è stato trovato nel letto nella tarda serata di ieri dai suoi compagni con cui divideva l’appartamento del quartiere San Lorenzo di Roma. Probabilmente un fatale malore per qualche patologia nascosta. Il ventiseienne era un atleta che si sottoponeva a tutti i controlli. Distrutta la sua famiglia che vive ad Avetrana dove la madre insegna religione nelle scuole comunali.

«Mi chiamo Andrea Dorno, nato il 18 settembre 1995. Il basket è entrato nella mia vita molto prima che sapessi camminare, mio padre è stato un giocatore per tantissimi anni, poi allenatore» si descriveva così in un'intervista sul sito dell'Atletico San Lorenzo in cui parlava della sua carriera sportiva ma anche del suo impegno politico per lo sport popolare, libero e accessibile a tutti i bambini e le bambine. Ideali che lo avevano portato a sposare il progetto dell'Atletico San Lorenzo, che prima di una squadra dilettantistica è una realtà culturale che promuove valori sociali ed etici nel quartiere come l'inclusività e l'antirazzismo.

Decine i messaggi di cordoglio arrivati dagli amici, i compagni di squadra e dai membri tante realtà associative romane che si sono stretti al dolore della famiglia. «Ieri abbiamo perso un fratello, un compagno, un amico, un atleta instancabile» scrivono i ragazzi dell'Atletico San Lorenzo.

Tantissimi anche i messaggi dei suoi amici di Avetrana. Ne scegliamo uno per rappresentarli tutti. «E così hai deciso di farci davvero uno scherzetto. Di quelli che, chi ti ha conosciuto sa, hai sempre saputo fare. È stato bello imparare la musica insieme a te, è stato bello condividere interi pomeriggi insegnandomi il tuo basket, è stato bello iniziare ad essere “educatori” insieme. Poi la vita si sa, ci mette davanti a delle scelte e “strade” diverse, ma nel mio cuore, saremo sempre quei due pazzi che suonavano la chitarra sui “monti della Marina” e un giorno ci rincontreremo... ne sono certo, ciao Andrea mio »