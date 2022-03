Il Centro operativo comunale per l’emergenza profughi ucraini organizza gli aiuti

Tampone molecolare o antigenico per Sars – Cov2 anche per i rifugiati ucraini che arrivano a Manduria e in tutta la Puglia, più cinque giorni di auto sorveglianza e protezione obbligatoria di mascherine FFP2. Lo ha deciso la Prefettura di Taranto a seguito del numero crescente di cittadini ucraini in arrivo nel territorio pugliese. Un’occasione per i rifugiati di essere inseriti anche nel Cas, il sistema di accoglienza straordinaria dopo l’indispensabile iter sanitario contro il Covid -19. Proprio ieri mattina si è svolto a Manduria il tavolo di discussione del C.o.c., il Centro Operativo Comunale, per fronteggiare al meglio nella città messapica l’emergenza ucraina in corso a causa del conflitto bellico.

Presieduto dal sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro e dall’assessora alle politiche sociali Fabiana Rossetti, il C.o.c., Centro operativo comunale, ha fatto ieri il punto della situazione per creare una cabina di regia assistenziale e di soccorso rispetto gli arrivi ucraini a Manduria in collaborazione con diverse realtà locali: la protezione civile, le forze dell’ordine, la Croce Rossa, l’ufficio tecnico per il coordinamento del centro, la Dottoressa Pandiani in referenza per il servizio ospedaliero, l’ufficio anagrafe e quello dei servizi sociali e alcuni componenti dell’amministrazione. Nell’incontro di ieri che si è tenuto nella sala consiliare, sono stati nominati inoltre i due referenti comunali, dottoressa Roberta Guanadio e il geometra Michele Iunco, che si occuperanno della gestione del Centro operativo comunale e di tutte le comunicazioni da trasmettere al Distretto Sanitario e alle Forze dell'Ordine in termini sanitari e di censimento.

Oggi si svolgerà un nuovo incontro del C.o.c al quale saranno presenti anche alcuni parroci di Manduria, per concordare l’organizzazione di raccolta dei beni di prima necessità – solidarietà mai cessata grazie all’attivismo di tante associazioni locali e cittadini benevoli - di da destinare alla popolazione Ucraina.

Marzia Baldari