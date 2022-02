La modernissima potenza tecnologia con l’antica maestosità della torre saracena. Non potevano pensare ad un contrasto migliore i misteriosi autori di un book fotografico realizzato oggi pomeriggio a Torre Colimena, marina di Manduria.

La star sotto ai riflettori era la costosissima «Bugatti Centodieci» da 8 milioni di euro, un nuovo prototipo dei dieci esemplari esistenti al mondo (uno appartiene a Ronaldo), attualmente in fase di collaudo affidato ai tecnici della Nardò Technical Center.

Il gioiello bianco, esempio di potenza

La presenza della Bugatti nelle strade del Salento sta facendo appassionare da tempo gli appassionati delle quattro ruote che la inseguono alla ricerca di un selfie o semplicemente per sentire il potente rombo dei suoi 1.600 CV erogati a 7.000 giri/minuto capaci di volare: 0-100 km/h in 2,4 secondi, 0-200 in 6,1 secondi e 0-300 in 13,1 secondi, con velocità massima autolimitata a 380 km/h. (Foto gentilmente concesse da Jonathan)