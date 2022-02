La Giunta regionale dice no al parco eolico nelle terre del Primitivo

La Giunta regionale ieri ha espresso parere negativo per la realizzazione di un parco eolico nel territorio delle dop Manduria. Il progetto denominato “Contrada Sparpagliata, Donne Masi e Tostini” comprendeva 19 aerogeneratori da realizzare nei comuni di Erchie (BR), Torre Santa Susanna (BR), Manduria (TA) e Avetrana (TA).

“Da tempo ci battiamo conto la possibilità di installare di un mega parco eolico nella nostra areale di produzione. - dichiara Novella Pastorelli, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria - Siamo soddisfatti della decisione della giunta regionale perché riconosce la necessità, anche nel caso di impianti di produzione di energie alternative, di rispettare i valori paesaggistici del nostro bellissimo territorio”.

Resta ancor ain piedi un altro progetto in fase di approvazione, è quello denominato Sava-Maruggio, costituito da 22 aerogeneratori, ognuno con una torre alta circa 123 metri e un’apertura delle pale, da punta a punta, di 115 metri, per complessivi 132 MW, ed uno storage da 50 MW, per una potenza complessiva di 182 MW, da realizzarsi nei comuni di Erchie nel brindisino, Manduria, Sava, Maruggio e Torricella nel tarantino. Presentato ad agosto scorso dalla Red Energy S.r.l.