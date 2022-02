Mini-ospedale a Manduria, l’incognita del dove farlo

Nell’attesa che la Asl di Taranto comunichi al sindaco di Manduria il famoso cronoprogramma sul futuro potenziamento del Giannuzzi, così come richiesto dall’ultimo consiglio comunale monotematico, da Bari arriva una risposta che per la città Messapica è tutto un rebus. Si parla degli ospedali di comunità, piccole strutture di degenza, massimo 40 posti letto, alternative agli ospedali come li conosciamo, gestite dai medici curanti e da infermieri.

Il piano è stato dettagliato dal neo assessore alla Sanità, Rocco Palese, insieme al direttore del Dipartimento della Salute, Vito Montanaro, al presidente della commissione regionale “Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi” Fabiano Amati e aI presidente della commissione “Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali”, Mauro Vizzino.

Questo sì è il cronoprogramma dell'assistenza sanitaria sul territorio secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che prevede almeno un ospedale di comunità ogni 50 o 100mila abitanti.

Per la Asl di Taranto le strutture previste (proposte per ora) sono 6 per una spesa di 19 milioni di euro. Eccoli nel dettaglio così come compaiono nella bozza al vaglio del governo regionale. L’unico ospedale di comunità da realizzare di sana pianta è previsto a Martina Franca che affiancherà l’ospedale esistente, mentre i restanti cinque «ospedaletti» troveranno posto grazie alla «rifunzionalizzazione di strutture già esistenti» nei comuni di Ginosa, Massafra, Taranto, Grottaglie e Manduria.

Che Martina sia da sempre la più baciata dalla fortuna è cosa ormai nota. La domanda che dovranno porsi i manduriani, il sindaco tra tutti che attende ancora il cronoprogramma di come verrà potenziato il Giannuzzi, è questa: quale struttura già esistente a Manduria potrà essere «rifunzionalizzata» per ospitare l’ospedale di comunità? Se lo chiederanno gli amministratori? E i partiti, lo chiederanno ai loro referenti ai vari livelli per capire se c’è oppure no il rischio di un ulteriore declassamento del Giannuzzi?