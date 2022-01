Tampone e mascherina Day, domenica test e FFP2 gratuiti senza prenotazione

Domenica prossima dalla 9 alle 11 del mattino il nostro giornale organizza la seconda edizione del Tampone Day. L’evento che è patrocinato dal Comune di Manduria si terrà nel chiostro del vecchio municipio in Piazza Garibaldi a Manduria.

I tamponi si eseguiranno gratuitamente senza prenotazione per cui è sufficiente presentarsi, compilare l’apposito modulo e sottoporsi al test nasale. I tamponi sono del tipo antigenico rapido come quelli acquistabili nelle farmacie. Oltre all’esame gratuito i cittadini riceveranno in omaggio una mascherina FFP2. Tutto questo è reso possibile grazie alla generosità della Parafarmacia Federico II di Oria, dell’Associazione Cerva Regia di Manduria, della direzione della Scuola di ballo Team Dance Erario Academy di Manduria, di Gianni Portogallo, Leo Farina e Valentino De Valerio.

Grazie anche all’equipe di infermieri e soccorritori della postazione 118 di Manduria per l’esecuzione dei test, alle associazioni della Protezione Civile, Era e Prociv Arci e allo staff del giornale. Un grazie, infine, al comune di Manduria per la concessione del chiostro del vecchio palazzo di città dove si svolgeranno tutte le operazioni.