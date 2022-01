Il Covid apre nuovamente alla Dad tutta la Prudenzano

L’intero plesso Prudenzano e alcune classi della Enrico Fermi con lezioni sospese a causa del covid. È questo quanto deciso ieri dalla dirigente Anna Laguardia in un’ordinanza inviata ai docenti e alle famiglie degli studenti. Misura resa necessaria dal vertiginoso aumento dei contagi nelle ultime settimane, soprattutto tra i giovanissimi (almeno 22 quelli accertati).

Circa la metà delle classi sono interessate dalla presenza di almeno una positività: in particolare, tre delle sette classi della scuola dell’infanzia Sacra Famiglia, ospitate nel plesso E.Fermi, registrano attualmente almeno un caso di positività (costituenti il 42,9% del totale); allo stesso modo, nove classi su ventuno (il 42,8%) delle elementari e sei aule su dodici delle medie (50%) del Prudenzano.

Per questo motivo, al fine di evitare l’espansione dei contagi tra gli alunni, la dirigente ha disposto la sospensione delle attività in presenza per tutte le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto Prudenzano e quelle della scuola d’infanzia dell’Enrico Fermi a partire da oggi 26 gennaio e fino a lunedì 7 febbraio compreso. Tale disposizione non vale invece per le prime classi dell’infanzia del plesso Sacra Famiglia.

Sarà garantita la regolare frequenza in presenza per i soli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali, a seconda della volontà dei genitori, a patto che venga rispettato l’obbligo dell’utilizzo della mascherina FFP2.

Le attività in presenza non varieranno per il personale docente e ATA, tranne che per quelli appartenenti al plesso Enrico Fermi, il quale resterà chiuso per la sola giornata di oggi al fine di permettere la sanificazione degli ambienti.

«Si ringraziano tutti i docenti – si legge in calce al comunicato -, che ogni giorno si attivano con grande professionalità e senso di responsabilità per essere vicini ai loro alunni e consentire la prosecuzione delle attività educative in questo periodo di grande confusione ed estrema difficoltà gestionale. Si ringrazia altresì tutto il personale amministrativo per lo scrupolo e la dedizione con cui sta affrontando, in questo difficile periodo, il disbrigo delle sempre più numerose, farraginose e pesanti pratiche amministrative».

Antonio Dinoi