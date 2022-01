Seimila senza vaccino a Manduria: tutti i dati sui vaccinati e sui contagi in città

Circa seimila manduriani di età vaccinabile, pari al 20%, non hanno ancora fatto la prima dose del vaccino contro il coronavirus. Meno della metà (12.977 persone) ha completato il ciclo delle tre dosi e circa due terzi (21.972) ha fatto solo due dosi. La metà (24.069) si è fermata alla prima dose.

È questo il dato sullo stato delle immunizzazioni a Manduria che la Asl ha comunicato al sindaco Gregorio Pecoraro che commenta così la situazione: «La cittadinanza sta rispondendo in modo responsabile, ma ci auguriamo che siano sempre maggiori le presenze».

Ecco i dati con le relative percentuali

24.069 manduriani che hanno ricevuto la 1^ dose; (80,23%)

21.972 manduriani che hanno ricevuto la 2^ dose; (73.24%)

12.977 manduriani che hanno ricevuto la 3^ dose. (43.25%

In Puglia hanno completato il ciclo l’82,3% della popolazione vaccinabile.

«L'unica strada da percorrere per tornare ad una vita serena – dichiara Pecoraro -, è affidarsi alla scienza. Non dimentichiamolo mai».

Questa invece la situazione dei contagi in città.

Alla data del 18 gennaio i manduriani positivi al Covid erano 697 e 28 quelli in isolamento in attesa di tampone per un totale di 725 interessati dal virus.

Numeri sicuramente in calo rispetto alle precedenti rilevazioni ma che non permettono di abbassare la guardia.

Risulta preoccupante, ad esempio, l’aumento dei bambini che hanno contratto l’infezione. Nella fascia d’età da zero a 12 anni, alla data dell’ultimo report i positivi erano 101 (32 da 0 a 5 anni – 69 da 6 a 12 anni).