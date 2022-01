Non è una sparatoria ma un vero e proprio attentato mirato ad uccidere. Questo si deduce dalle immagini di una telecamera di sorveglianza, diffuso dalla polizia di Taranto, che riprende le scene choccanti del ferimento dei due poliziotti avvenuto questa mattina in viale Magna Grecia.

L'autore della sparatoria, Lo rende noto il sindacato di Polizia Fsp, è una ex guardia giurata, Pantaleo Varallo, 42 anni, con precedenti di polizia.

Il video lo riprende mentre cammina sul marciapiede e si guarda con circospezione l’arrivo della macchina della polizia che fa inversione di marcia.

L’attentatore esce fuori dall’inquadratura e riappare, pistola in pugno, mentre esplode diversi colpi di pistola prima contro il parabrezza della macchina e poi sul finestrino del posto guida contro l’agente che non fa in tempo a scendere e rimane ferito.

Si vede poi il pistolero fuggire mentre i due polizotti scendono dall’auto anche loro armati. L’agente ferito si accascia al suolo e si rialza uscendo barcollante dall’inquadratura.