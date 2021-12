Gli “orrori” del calendario istituzionale della Città di Manduria

Sembra un calendario abbozzato e venuto male con tanti errori a cominciare dal nome del sindaco, dell’indirizzo del palazzo di città e addirittura della stessa città (Taranto anziché Manduria). Invece è proprio calendario istituzionale fatto stampare dal Comune di Manduria.

Le pagine del calendario che stanno facendo il giro nelle chat dei consiglieri comunali, stanno diventando una sorta di caccia all’errore. Ce ne sono davvero tanti. Così il cognome del sindaco diventa “Pecoaro” e la sede del municipio di Manduria si sposta a Taranto con l’indirizzo errato (Margherito invece che Margarito). Ma le inesattezze più grossolane sono proprio quelle delle date con festivi che non esistono o giornate in rosso su giorni normali. Ad esempio il primo e il 6 dicembre 2022, normali giovedì e martedì, sono segnati misteriosamente in rosso mentre il 26 dello stesso mese, Santo Stefano, resta in nero. Dal mese di giugno scompare il festivo del 2, festa della Repubblica italiana; ad aprile manca il rosso sul 25, giornata della Liberazione d’Italia; il primo gennaio diventa lavorativo come anche il primo di novembre.

Il calendario fatto stampare nel numero di 200 copie dalla tipografia “Senso Grafico” di Manduria, per un costo di 1.334 euro, è stato curato nella grafica e nell’impaginazione dalla segretaria particolare del sindaco, Valeria Stano che proprio ieri ha ottenuto il rinnovo dell’assunzione per un altro anno con un contratto di 18 ore settimanali a spese del comune.

Il primo ad accorgersi degli strafalcioni è stato il consigliere comunale di minoranza, Antonio Mariggiò che insieme a Roberto Puglia e Lorenzo Bullo chiede all’amministrazione comunale di contestare l’opera oppure il recupero della spesa investita e comunque di bloccarne la diffusione per evitare inevitabili e comprensibili ironie del pubblico.