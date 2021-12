A Maruggio scoperti 35 positivi asintomatici grazie allo screening gratuito

Si è conclusa con successo l’iniziativa del comune di Maruggio che ha sottoposto 800 cittadini al test per la ricerca del coronavirus. I tamponi positivi sono stati 35, quasi tutti su giovani e giovanissimi asintomatici quindi inconsapevoli di essere vettori del virus.

Considerato un possibile margine di errore dei test rapidi, i tamponi positivi dovranno essere confermati in laboratorio con un antigenico di terza generazione o con un molecolare.

«Grazie a questa importante iniziativa – scrive il sindaco Alfredo Longo in un post pubblicato su Facebook -, abbiamo certamente evitato che in molte famiglie dilagasse il contagio e soprattutto fatto comprendere a tutta la cittadinanza quanto sia importante non abbassare la guardia».

Alla data del 27 dicembre, i maruggesi positivi così come riportati negli elenchi della Prefettura, erano una decina.