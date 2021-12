Tamponi gratuiti, scoperti i primi 23 maruggesi Covid positivi a loro insaputa

Ventitré tamponi positivi su 370 eseguiti. E’ il risultato della prima giornata dello screening di massa deciso dal comune di Maruggio che ha messo a disposizione duemila esami gratuiti per i maruggesi che decideranno di sottoporsi al test.

Una percentuale altissima (un maruggese ogni 15 contagiato dal Covid), preoccupa il sindaco Alfredo Longo che ha preso parte attivamente alle operazioni eseguite con la collaborazione del personale della Croce Rossa Italiana.

«La maggior parte delle persone risultate positive – scrive il primo cittadino - sono assolutamente asintomatiche e se non avessimo messo in piedi questa iniziativa probabilmente non lo avrebbero mai scoperto; in questo modo, invece, - aggiunge Longo - è stato possibile allertare prontamente l’Asl in modo da attivare ogni procedura consequenziale».

Sono stati così scoperti i primi 23 positivi, quasi tutti giovanissimi, che inconsapevolmente diffondevano il virus negli ambienti e sulle persone con le quali sono venute in contatto. «Pensate a cosa sarebbe potuto succedere se tutte queste persone avessero continuato tranquillamente a vivere come se nulla fosse», commenta Longo che ringrazia i primi 370 “cittadini responsabili” «sia per il coraggio dimostrato che per il grande senso di rispetto ed amore nei confronti dei propri congiunti ed amici»

Oggi sarà l’ultimo giorno per sottoporsi al tampone gratuito nella tensostruttura del palazzetto dello Sport Pietro Mennea di Maruggio. «Non perdete questa occasione per poter passare il capodanno in sicurezza», conclude il sindaco di Maruggio che ricordo a tutti coloro che sono in isolamento a causa della positività del tampone antigenico che la positività deve essere verificata da un tampone molecolare.