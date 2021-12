Segnaletica abbattuta da un’auto senza assicurazione, l’automobilista che pagherà una super multa

Costerà molto caro ad un automobilista manduriano l’abbattimento di un palo della segnaletica luminosa che indicava lo stop sulla circumvallazione nell’intersezione con il passaggio a livello di viale Piceno.

È successo quattro giorni fa di notte ma il comando di polizia municipale del comune di Manduria è riuscito ad individuarlo grazie alle telecamere di sorveglianza urbana che hanno immortalato la scena: l’auto che perdeva il controllo e saliva sul marciapiede prendendo in pieno il palo segnaletico.

Con il numero di targa la polizia locale ha rintracciato il proprietario dell’autovettura che, tra le altre cose, circolava priva senza assicurazione.

Per questo l’automobilista responsabile è stato multato per l’abbattimento della segnaletica, per l’invasione del marciapiede e per la mancanza di assicurazione del mezzo per un totale di 480 euro oltre al costo della segnaletica che gli sarà addebitato in seguito.