Covid, positivo il figlio di un amministratore comunale

C’è preoccupazione tra gli amministratori del comune di Manduria per la positività al coronavirus di un componente della famiglia di un esponente della maggioranza. L’interessato che presentava sintomi, a quanto pare il figlio, si è sottoposto al tampone molecolare risultando positivo al Covid.

Tutta la famiglia è stata sottoposta in quarantena da parte del Dipartimento di prevenzione della Asl sino all’esito del tampone.

In queste ore l’amministratore che si trova in isolamento fiduciario starà contattando i suoi colleghi di coalizione, presumibilmente anche con gli assessori e lo stesso sindaco, con i quali ha avuto contatti stretti. Tra questi potrebbero inserirsi anche i dipendenti del comune di Manduria con i quali l’esponente politico avrebbe avuto contatti di lavoro.

Intanto il bollettino dell’aggiornatissimo, si fa per dire, ufficio del comune incaricato di diffondere i dati sui contagi in città, è fermo ancora al 17 dicembre quando i positivi accertati erano 50 e 62 in isolamento.